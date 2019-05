Löwenberger Land (ots) - Am Samstag, 18. Mai 2019, eröffnet um 14 Uhr die Ausstellung "Fontane auf Liebenberg" auf Schloss & Gut Liebenberg. Die Ausstellung wird von der DKB STIFTUNG für gesellschaftliches Engagement präsentiert. Nach einer öffentlichen Führung durch die Ausstellung geben Autor Robert Rauh und Dr. Gabriele Radecke um 16 Uhr eine Lesung über die Arbeit an Fontanes Notizbüchern.



Die Ausstellung "Fontane auf Liebenberg" gibt an sechs auf Schloss- und Parkgelände verteilten Stationen Einblick in die Geschichte der Mark Brandenburg, Fontanes Freundschaft mit dem Gutsherrn Liebenbergs und das Leben auf dem Gut. Bild- und Audiomaterial ergänzen die Texte. Bänke an den Stationen laden zum Verweilen auf dem Gelände ein. Die ausstellungsbegleitende Zeitung "Liebenberger Extrablatt" vermittelt Hintergrundwissen zur Ausstellung und zu Fontane. Ein Selfie-Fontane mit Blick auf das Schloss lässt Fontane den Besuchern ganz nahe kommen.



Unter dem Gedanken "Wir wandeln das Handeln" setzt sich die DKB STIFTUNG für gesellschaftliches Engagement für Nachhaltigkeit und Inklusion ein. "Fontane auf Liebenberg" enthält Übersetzungen in Leichter Sprache und einen klaren inhaltlichen und grafischen Aufbau. Audio- und maschinenlesbare Online-Angebote ergänzen die Texte, alle Audio-Dateien enthalten Untertitel. Die Stationen berücksichtigen unterschiedliche Lesehöhen. Die Materialien sind recycelbar und werden bei zukünftigen Projekten der DKB STIFTUNG erneut zum Einsatz kommen.



Die Ausstellung läuft vom 18. Mai bis Jahresende. Sie ist ganztägig und kostenfrei auf dem Gelände von Schloss & Gut Liebenberg zugänglich. (Gruppen-)Führungen können beim Museumsleiter unter thomas.steller@ dkb-stiftung.de angefragt werden. Ausstellungseröffnung: 18.05.2019, 14 Uhr. Öffentliche Anbindung: Von Bahnhof Löwenberg (Mark) fahren Busse nach "Liebenberg Parkweg" oder "Liebenberg Bergsdorfer Straße". Adresse: Schloss & Gut Liebenberg, Parkweg 1a, 16775 Löwenberger Land/OT Liebenberg.



Bildmaterial unter www.dkb-stiftung.de/medien/



Schloss & Gut Liebenberg ist beim Internationalen Museumstag am 19.05. dabei! Programm unter www.dkb-stiftung.de/event/internationaler-museumstag-2/.



Pressekontakt: DKB STIFTUNG für gesellschaftliches Engagement Sonja Erb Tel 033094 700 223 Mail presse@dkb-stiftung.de www.dkb-stiftung.de