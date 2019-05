Auch gestern standen die Zeichen an der Wall Street weiterhin auf Erholung. So ging es für den Dow Jones um weitere 0,8 Prozent aufwärts. Genauso wie auch für den S&P 500. Der Nasdaq 100 legte etwas deutlicher um gut ein Prozent zu.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Deere, Alibaba, Pinterest, Nvidia, Luckin Coffee, Starbucks, Baidu und Tesla. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.