Experten sind sich einig: Am deutschen Markt ist gigantisches Potenzial für Cannabis vorhanden. Er gilt als der voraussichtlich größte Markt für medizinisches Cannabis außerhalb Nordamerikas. Der Wettstreit um die beste Position hierzulande hat längst begonnen. Der kanadische Top-Player Canopy Growth beispielsweise hat sich zuletzt für knapp 226 Millionen Euro das Cannabis-Geschäft der deutschen Bionorica geschnappt. Bionorica hatte diesen Bereich in einem eigens gegründeten Unternehmen namens "C3" geführt. Die Transaktion eröffnet dem kanadischen Unternehmen Zugang zu Know-how, das C3 in der Erforschung und Produktion synthetischer und natürlicher cannabinoidhaltiger Medizinprodukte, wie Dronabinol und Cannabidiol (CBD), entwickelt hat.

