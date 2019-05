Seit Ende Dezember letzten Jahres herrscht in dem Wertpapier von AMD ein klarer Aufwärtstrend, der ein vorläufiges Jahreshoch bei 29,94 US-Dollar hervorgebracht hat. Anfang April schwenkte der Wert jedoch in eine abwärts gerichtete Konsolidierung ein und fiel auf das Unterstützungsniveau des gleitenden Durchschnitts EMA 50 und die Aufwärtstrendlinie um 26 US-Dollar zurück. Von dort aus starteten Bullen einen erneuten Vorstoß und drückten die Aktie im heutigen Handel bis an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung hoch. Der Trend präsentiert sich zudem noch als bullische Flagge, solche werden in der Regel in Trendrichtung aufgelöst und bieten daher gute Handelsansätze.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...