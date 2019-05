Sie war der Top-Performer, doch nun ist erst einmal die Luft raus bei der Zalando-Aktie. Am Freitag geht es mit dem Modehersteller an der Börse steil bergab. Am Nachmittag verliert der Titel sechs Prozent. Der Grund: ein negativer Analystenkommentar der UBS. Aus charttechischer Sicht heißt es nun: Vorsicht!

