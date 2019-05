ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Hauptversammlung der ProCredit Holding beschließt Dividende von 0,30 EUR je Aktie DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Hauptversammlung der ProCredit Holding beschließt Dividende von 0,30 EUR je Aktie 17.05.2019 / 16:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hauptversammlung der ProCredit Holding beschließt Dividende von 0,30 EUR je Aktie Frankfurt am Main, 17. Mai 2019 - Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding) mit Sitz in Frankfurt am Main, Muttergesellschaft der aus entwicklungsorientierten Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa bestehenden ProCredit Gruppe, hat heute in Frankfurt am Main ihre dritte ordentliche Hauptversammlung seit der Notierung ihrer Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse abgehalten. Die Präsenz des vertretenen Grundkapitals lag bei 94,38 %. Die Hauptversammlung hat allen zur Abstimmung vorgelegten Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zugestimmt, unter anderem der Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,30 EUR je Aktie. Der Vorstand berichtete über die positive operative Entwicklung der ProCredit Gruppe im Geschäftsjahr 2018 sowie in den ersten Monaten des laufenden Jahres 2019. Mit einem Wachstum des Kundenkreditportfolios um 12,3 % auf 4,4 Mrd. EUR und einer auf 7,6 % angestiegenen Eigenkapitalrendite hatte die ProCredit Gruppe im Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis im Rahmen der Prognose erzielt. Mit einem Portfoliowachstum von 1,7 % und einem positiven Konzernergebnis in Höhe von 10,7 Mio. EUR im ersten Quartal startete ProCredit solide in das laufende Geschäftsjahr 2019. Vorstand und Aufsichtsrat wurden von der Hauptversammlung mit großer Mehrheit für das Geschäftsjahr 2018 entlastet. Zum Jahres- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, bestellt. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung werden auf der Unternehmenswebseite unter https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ veröffentlicht. Kontakt: Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 138, E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter umfasst), die niederländische DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com. 17.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA Rohmerplatz 33-37 60486 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49-69-951437-0 Fax: +49-69-951437-168 E-Mail: pch.info@procredit-group.com Internet: www.procredit-holding.com ISIN: DE0006223407 WKN: 622340 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 813089 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 813089 17.05.2019 ISIN DE0006223407 AXC0235 2019-05-17/16:59