Paris (www.fondscheck.de) - Die Netto-Zuflüsse auf dem europäischen ETF-Markt verlangsamten sich im April auf 3,7 Milliarden Euro gegenüber 5,2 Milliarden Euro im Vormonat, so die Experten von Lyxor Asset Management (Lyxor AM).Während der Gesamtmarkt gewachsen sei, hätten Aktien-ETFs eklatante Abflüsse von 2,2 Milliarden Euro verzeichnet, getrieben durch ausländisches Kapital. Auffällig seien insbesondere die anhaltenden Kapitalabflüsse bei Aktien in der Eurozone, die im März und April bei jeweils 2,5 Milliarden Euro gelegen hätten. Seit Jahresbeginn seien Gelder in Höhe von 6,9 Milliarden Euro aus dieser Anlageklasse herausgezogen worden. ...

