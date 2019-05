Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot & Württembergische AG Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG ISIN: DE0008051004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.05.2019 Kursziel: 23,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Benjamin Marenbach Starkes Q1 - Baukonjunktur, Kapitalmarkt und SchadenkostenQuote als Treiber der operativen Entwicklung W&W hat am Mittwoch Zahlen für Q1 2019 veröffentlicht. [Tabelle] Der Konzernüberschusslag mit 78,5 Mio. Euro um 35,3% über dem Vorjahreswert. Zu dieser Entwicklung trugen alle Sparten des Konzerns bei. Gleichzeitig schlug sich die Erholung an den Kapitalmärkten in Q1 2019 im deutlich gestiegenen Finanzergebnis von 847,3 Mio. Euro (Vorjahr: 376,8 Mio. Euro) nieder. Die Bewertungsgewinne betreffen alle Asset-Klassen. Ihnen stehen korrespondierend erhöhte Leistungen aus Versicherungsverträgen gegenüber. Durch die Erstanwendung von IFRS 9 fallen Wertänderungen von Finanzanlagen stärker ins Gewicht. Das gilt für Bewertungsgewinne ebenso wie für Bewertungsverluste. Der Segmentüberschuss der Sachversicherung stieg stark von 28,6 Mio. Euro in Q1 2018 auf 54,1 Mio. Euro an (69,0% des Konzernüberschusses). Dies dürfte u.E. auf einen besseren Produktmix und den niedrigen Elementarschadensaufwand zurückzuführen sein. Das Neugeschäfts-Wachstum (+6,5%) rührte dabei v.a. aus Privat- und Firmenkundengeschäft (+32,0%; +17,4%) während das Kraftfahrzeuggeschäft in etwa auf Vorjahresniveau lag. Die u.E. zur Peergroup überlegene Combined Ratio sank weiter auf 86,5% (Vorjahr: 87,4%). Zusätzlich zur ohnehin guten Risikoallokation der Württembergischen Versicherung zeigt sich hier auch der in Q1 insgesamt günstige Schadenverlauf im Gesamt-Sektor. Mittelfristig gehen wir weiterhin von leicht steigenden Combined Ratios (MONe 2023: 95,0%) auf das Peergroup-Niveau aus. Die leichte Erhöhung des Überschusses im Segment Personenversicherung auf 10,8 Mio. Euro (Vorjahr: 9,9 Mio. Euro) ist v.a. auf Bewertungsgewinne (Differenz aus Finanzergebnis und gegenüberstehenden Leistungen aus Versicherungsverträgen) durch die Erholung an den Kapitalmärkten zurückzuführen. Aber auch die Einmalbeiträge (+58% ggü. Vorjahr) sind weiter Treiber des Segments. Im Segment Wohnen (vorher Bausparen) profitiert W&W noch immer von der starken Baukonjunktur. Die Baufinanzierungen legten um 13,8% zu. Auf Ebene der Digitalaktivitäten W&Ws sind neue Meilensteine erreicht worden. So wurde der Finanzguide noch besser an den Gesamtkonzern angebunden und Adam Riese hat sein Produktportfolio um Haftpflichtversicherungen für Hundehalter erweitert. Nach starkem Q1 geht W&W inzwischen davon aus, dass die Guidance (Konzernüberschuss 220 bis 250 Mio. Euro) in der oberen Hälfte des Korridors erreicht wird. Unsere Prognose (MONe: 245,5 Mio. Euro) orientiert sich bereits am oberen Ende der Bandbreite. Fazit: W&W hat gute Quartalszahlen vorgelegt und dürfte seine Gesamtjahresziele ohne Probleme erreichen. Neben dem starken Sachversicherungsgeschäft profitiert der Konzern gegenwärtig auch von der Erholung der Kapitalmärkte und der starken Baukonjunktur in Deutschland. Wir bestätigen das Kursziel von 23,00 Euro bei unverändertem Rating. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18085.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2019 10:47 ET (14:47 GMT)