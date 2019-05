Christoph M. Schmidt, Vorsitzender des Rates der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung und zugleich Präsident des RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen, und Hans Gersbach, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums, plädieren für eine City-Maut, so "Spiegel". "Die schrittweise Einführung einer Gebühr für die Fahrt mit dem Auto in eine Stadt ist anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...