Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Recht passabel hat der deutsche Aktienmarkt die Handelswoche beendet. Nach einem Tagestief bei 12.150 Punkten schloss der DAX schließlich 0,6 Prozent tiefer bei 12.239 Punkten. Gegenwind kam weiterhin von der Politik. In Großbritannien hat die oppositionelle Labour die Brexit-Gespräche mit der Regierung abgebrochen. Und was US-Präsident Donald Trump als nächstes der Welt twittert, beinhaltet möglicherweise wieder Schlagzeilenrisiko, wenn man nicht in den USA investiert ist. Denn dort drehte die Wall Street nach einem schwachen Start in Plus und half dem DAX damit im späten Handel ebenfalls etwas nach oben. Der kleinen Verfall sorgte allenfalls am Mittag für leichte Bewegung.

Bei Thyssenkrupp bleibt es spannend

Auch bei Thyssenkrupp gibt es ein Schlagzeilenrisiko. Kaum hatte das Unternehmen angekündigt, die Strategie und den Stahl-Sektor zu behalten, meldeten sich Kaufinteressenten für die Aufzugs- wie die Marine-Sparte. Die Aktie reagiert je nach Nachrichtenlage stark, zum Wochenausklang ging es für den Wert um 5,6 Prozent nach unten.

Nach einer Abstufung auf "Sell" durch die UBS verlor die Aktie von Zalando 5,1 Prozent. Die UBS hat in Gesprächen mit den Chefs einiger der größten Partner des Zalando Partner-Services (ZFS) den Eindruck erhalten, dass diese Marken nicht im gleichen Maße ihre Volumina ausweiteten, wie dies vom Markt eingepreist werde.

Dürr, ebenfalls aus dem MDAX, verloren 3,4 Prozent. Der Maschinen- und Anlagenbauer hat im ersten Quartal bei höheren Einnahmen operativ weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Laut den Analysten von Hauck & Aufhäuser ist das EBIT klar unter den Erwartungen ausgefallen.

Amazon steigt bei Essenlieferanten ein - schlecht für Delivery Hero

Wenn Amazon Geld in die Hand nimmt und in ein neues Geschäftsfeld investiert, zittert die Branche. Denn Amazon ist dafür bekannt, mit Geld schnelles Wachstum zu kaufen. In der Folge litt die Aktie von Delivery Hero (minus 2,3 Prozent) am Freitag unter der Nachricht, dass Amazon sich bei dem britischen Wettbewerber Deliveroo eingekauft hat.

Bei Dr Hönle läuft es in diesem Geschäftsjahr nicht rund. Für 2019/20 ist das Unternehmen allerdings optimistisch, in der Folge legte der Wert um 4,8 Prozent zu.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 104,5 (Vortag: 109,0) Millionen Aktien im Wert von rund 4,58 (Vortag: 4,50) Milliarden Euro. Es gab 7 Kursgewinner und 23 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.238,94 -0,58% +15,91% DAX-Future 12.226,00 -0,61% +15,45% XDAX 12.227,65 -0,48% +15,56% MDAX 25.791,99 -0,73% +19,47% TecDAX 2.867,20 -0,51% +17,02% SDAX 11.331,28 -0,30% +19,16% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 167,06 9 ===

May 17, 2019 11:54 ET (15:54 GMT)

