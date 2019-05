Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Heidelberg (pta032/17.05.2019/18:05) - Die Youbisheng Green Paper AG hat mit der Versteigerung der gehaltenen Vermögenswerte an der Gui Xiang Industry Co Limited, mit Sitz in Hongkong, am 15. Mai 2019 die letzte der drei Auflagen aus dem am 24. November 2017 durch die Gläubigerversammlung beschlossenen und gerichtlich am 15. Januar 2018 bestätigten Insolvenzplan erfüllt. Die anderen beiden Maßnahmen, nämlich die Durchführung einer Kapitalerhöhung sowie die Auskehrung eines garantierten Betrages als Quotenzahlung für die Insolvenzgläubiger, wurden bereits im Mai 2018 beziehungsweise im Februar 2019 erfüllt. Da die Aufhebung des Insolvenzverfahrens zum 22. Februar 2018 auch mehr als ein Jahr zurückliegt, kann es auch keine weiteren Ansprüche von möglichen Insolvenzgläubigern mehr geben.



Damit ist die Youbisheng Green Paper AG nun vollständig von etwaigen Risiken aus der Zeit vor der Insolvenz befreit und kann sich ohne jegliche Unsicherheiten betreffend die ehemaligen Beteiligungen an den operativen Gesellschaften in China auf ihr Geschäft als Beteiligungsgesellschaft konzentrieren. Die "neue" Youbisheng Green Paper AG agiert als Beteiligungsgesellschaft, welche sich auf Investitionen in Kapital- oder Personengesellschaften mit gutem Chance / Risiko Verhältnis fokussiert.



Dies stellt einen Meilenstein in der jüngeren Unternehmensgeschichte der Youbisheng Green Paper AG dar.



Gez. Der Vorstand Hansjoerg Plaggemars



