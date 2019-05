Zürich (awp) - Der Zementkonzern LafargeHolcim hat den Verkauf seiner Aktivitäten in Malaysia abgeschlossen und seinen gesamten Anteil von 51 Prozent an Lafarge Malaysia Berhad an YTL Cement Berhad für einen Unternehmenswert von 982 Millionen Franken verkauft. Mit der Transaktion wird LafargeHolcim seine Nettofinanzschulden ...

