Medienmitteilung

Zug, 17. Mai 2019

LafargeHolcim schliesst Verkauf von Aktivitäten in Malaysia ab

LafargeHolcim hat heute den Verkauf seiner Aktivitäten in Malaysia abgeschlossen mit der Devestition seines gesamten Anteils von 51 Prozent an Lafarge Malaysia Berhad an YTL Cement Berhad für einen Unternehmenswert von CHF 982* Millionen. Mit der Transaktion wird LafargeHolcim seine Nettofinanzschulden um knapp CHF 600* Millionen senken.

Zusammen mit dem Verkauf der Aktivitäten in Indonesien, Singapur und den Philippinen wird diese Transaktion LafargeHolcim erlauben, das Verhältnis von Nettofinanzschulden zu wiederkehrendem EBITDA deutlich um 0,6x zu senken. Damit wird das Unternehmen seinen Zielwert für den Verschuldungsgrad von 2x oder weniger per Ende 2019 übertreffen.**

* Berechnet auf Basis der Nettofinanzschulden von Lafarge Malaysia Berhad per 30. April 2019. Einfluss auf Nettofinanzschulden ohne IFRS 16

** Vor Anwendung von IFRS 16, zu konstanten Wechselkursen und unter der Voraussetzung, dass alle Transaktionen vor Ende 2019 abgeschlossen werden

