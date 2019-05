The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.05.2019



ISIN Name



AU000000MTM3 MARETERRAM LTD

GB00B24CT194 OPHIR ENERG PLCLS 0,0025

IT0005108748 BOMI ITALIA SPA NAM.

US1103941035 BRISTOW GROUP INC. DL-,01

US5777671067 MAXWELL TECHS INC. DL-,01