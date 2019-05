Thirst CEO Mina Guli, RaySearch Laboratories AB CEO Johan Löf, Malwarebytes CEO Marcin Kleczynski und Apeel CEO James Rogers werden geehrt

NEW YORK, May 17, 2019, die weltweit führende Organisation für mehr als 27.000 junge Geschäftsführer gab heute die Gewinner seiner prestigeträchtigen Global Innovation Awards bekannt. Im Rahmen der Global Innovation Awards , die zeitgleich mit der YPO Innovation Week stattfanden, werden jedes Jahr YPO-Mitglieder geehrt, die durch Transformationen weltweite Verbesserungen in vier Kategorien erzielen: Sozialwesen, Medizin, Technologie und Fertigung.



"Unser Ziel für die mit dem Global Innovation Award 2019 Ausgezeichneten ist es, die YPO-Mitgliedsunternehmen dafür zu würdigen, dass sie skalierbare Lösungen schaffen, mit denen Herausforderungen sowohl auf lokaler als auch/oder auf globaler Ebene gemeistert werden können", erklärte Mohamed Alkady, YPO Global Innovation Awards Chair. Jeder dieser Ausgezeichneten repräsentiert seine Kategorie mit beeindruckender Führungsstärke und vor allem mit einer klaren Mission und Vision. Diese außergewöhnliche Gruppe hat eine Leidenschaft und eine erwiesene Fähigkeit demonstriert, echte Veränderungen herbeizuführen, und wir freuen uns, sie mit dieser wohlverdienten Auszeichnung ehren zu dürfen."

Die mit dem Global Innovation Award 2019 Ausgezeichneten sind:

Sozialwesen - Mina Guli, CEO von Thirst (http://www.thirstforwater.org/)



Thirst ist eine gemeinnützige Organisation, die sich auf die weltweite Krise der Wasserknappheit fokussiert, indem sie die nächste Generation weltweiter Botschafter für Wasser ausbildet und einbezieht.

Medizin - Johan Löf, CEO von

(https://www.raysearchlabs.com/)RaySearch Laboratories AB unterstützt tausende von Kliniken weltweit im Kampf gegen Krebs. Durch schnellere, einfachere und flexiblere Onkologie-Software ermöglicht das Unternehmen eine bessere Pflege für Krebspatienten weltweit.

Technologie - Marcin Kleczynski, CEO von

(https://www.malwarebytes.com/)Malwarebytes lebt den Traum von einer Welt ohne Malware und geht das Problem sowohl für Endverbraucher als auch für Unternehmen in globalem Umfang an.

Fertigung - James Rogers, CEO von

(https://apeelsciences.com/)Apeel unterstützt Bauern und Einzelhändler, Produktqualität beizubehalten und Lebensmittel, Wasser und Energieverschwendung vom landwirtschaftlichen Betrieb bis hin zur Küche erheblich zu reduzieren.

"Die heutige Ankündigung versinnbildlicht und stützt das, was einzigartig und besonders an YPO und seinen Mitgliedern ist", erklärte Scott Mordell, CEO, YPO. "YPO ist eine globale Community, die außergewöhnliche Führungskräfte zusammenbringt und es ihnen durch einen Wertstrom, der durch ihre Mitglied-zu-Mitglied-Verbindungen entsteht, erlaubt, ihre Erfolge noch mehr zu beschleunigen. Mit unseren YPO Global Innovation Awards 2019 feiern wir diese Erfolge und den Einfluss, den diese Mitglieder auf die weltweite Gemeinschaft haben."



Die Gewinner der Global Innovation Award 2019 wurden aus mehr als 90 Nominierungen ausgewählt, die von YPO-Mitgliedern eingereicht worden sind. Eine Jury aus YPO-Mitgliedern und einem angesehenen Vertreter von Salesforce prüfte die Beiträge und bestimmte die Gewinner.



Die diesjährigen Gewinner wurden eingeladen, an der jährlichen Dreamforce-Konferenz von Salesforce teilzunehmen. Dreamforce bringt Vordenker, Branchenpioniere und die gesamte Salesforce-Gemeinschaft für vier hochintensive Tage des Lernens, der Inspiration, der Gleichberechtigung und des gemeinsamen Spaßes zusammen. Salesforce ist ein YPO Global Strategic Partner und der Presenting Partner für die YPO Global Innovation Awards 2019.Die YPO- und Salesforce-Geschäftspartnerschaft konzentriert sich auf die Unterstützung von YPO-Mitgliedern, damit sie bessere Führungskräfte werden, die betriebliche Transformation vorantreiben und auf neue Art und Weise mit ihren Kunden in Verbindung treten.



Die YPO Innovation Week findet vom 12. - 19. Mai statt und bringt durch entsprechende Veranstaltungen und digitale Events auf der ganzen Welt einflussreiche Unternehmer, Innovatoren und Vordenker miteinander in Kontakt, damit sie Ideen über Inspirationen, Durchbrüche und Transformationen austauschen können.

Informationen zu YPO:

YPO ist eine führende globale Organisation für mehr als 27.000 junge Geschäftsführer in mehr als 130 Ländern und bietet ihnen eine globale Plattform, um sich einzubringen, zu lernen und zu wachsen. YPO-Mitglieder nutzen das Wissen, den Einfluss und das Vertrauen der einflussreichsten und innovativsten Geschäftsführer weltweit für ihr Geschäft sowie um persönliche, familiäre und gemeinschaftliche Verbesserungen zu erzielen. Heute beschäftigen von YPO-Mitgliedern geführte Unternehmen in verschiedenen Branchen und von unterschiedlichster Unternehmensform mehr als 22 Millionen Menschen weltweit und generieren einen Jahresumsatz von 9 Billionen USD. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte ypo.org .