Bullen gegen Bären: Am Freitag zerren beide Seiten an Beyond Meat. Der Aktienkurs des Fleischersatzherstellers liegt zeitweise mehr als drei Prozent im Plus, dann wieder über vier Prozent im Minus. Auf Wochensicht haben die Bären die Oberhand behalten: Die Anteile sind rund ein Drittel teurer geworden. Der Hype geht also vorerst weiter.

