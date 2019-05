Die Novaremed AG, ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das Arzneimittel im klinischen Stadium untersucht, gab heute eine Posterpräsentation bekannt, in der die wichtigsten Ergebnisse einer Phase-2a-Studie (Proof of Concept) von NRD.E1 zur Behandlung des diabetischen neuropathischen Schmerzes (DNP) vorgestellt werden. Die Posterpräsentation fand auf dem 7. International Congress on Neuropathic Pain Meeting (NeuPSIG) in London vom 9. bis 11. Mai 2019 statt.

"Dies war unsere erste Präsentation auf einer führenden, auf neuropathischen Schmerz fokussierten Veranstaltung. NRD.E1, das führende Medikament von Novaremed, ist ein nicht-opioides kleines Molekül zur Behandlung von neuropathischen Schmerzen. Die Ergebnisse unserer Phase 2a bei Patienten mit DNP zeigten einen klinisch relevanten Behandlungsnutzen von NRD.E1 über mehrere primäre und sekundäre Endpunkte hinweg und bildeten eine solide wissenschaftliche Grundlage für die Weiterentwicklung von NRD.E1 in die bevorstehende globale Phase 2b-Studie zu DNP", sagte Sara Mangialaio, Head of R&D und Chief Medical Officer der Novaremed AG. "NRD.E1 hat das Potenzial, einen großen unerfüllten medizinischen Behandlungsbedarf bei DNP zu decken."

Details zur Posterpräsentation:

Titel der Präsentation: Titel der Präsentation: Novaremed is developing NRD.E1, an innovative therapy for diabetic neuropathic pain Results from a proof of concept study [Novaremed entwickelt NRD.E1, eine innovative Therapie für den diabetischen neuropathischen Schmerz Ergebnisse einer Proof-of-Concept-Studie]

https://www.novaremed.com/wp-content/uploads/2019/05/PS90_Novaremed_NRDE1PoCinDNP_20190503_c.pdf

Präsentator: Sara Mangialaio, MD, PhD, Novaremed

Datum der Präsentation: 11. Mai 2019

Die Novaremed Ltd. wurde 2008 in Israel gegründet und Ende 2017 als Novaremed AG in der Schweiz neu gegründet. Novaremed entwickelt derezit NRD.E1, ein oral aktives kleines Molekül mit einem differenzierten Wirkmechanismus zur Behandlung des diabetischen neuropathischen Schmerzes (DPN). In einer Phase-2a-Konzeptstudie zeigte NRD.E1 eine klinisch relevante Reduktion der von Patienten berichteten Schmerzen. Novaremed bereitet derzeit eine globale Phase-2b-Studie zu DPN vor, die voraussichtlich im vierten Quartal 2019 beginnen wird. Weitere Informationen finden Sie auf www.novaremed.com.

