Los Angeles und London (ots/PRNewswire) - Marlin Equity Partners, ein weltweit tätiges Investmentunternehmen, gab heute bekannt, dass die Strategic Capital Group von Blackstone (NYSE:BX) sich über eine passive Minderheitsbeteiligung in die Firma eingekauft hat.



Die Strategic Capital Group von Blackstone gehört zu Blackstone Alternative Asset Management (BAAM) und hat sich auf Partnerschaften mit führenden alternativen Vermögensverwaltern über Minderheitsbeteiligungen spezialisiert. Diese Investition wird es Marlin ermöglichen, weiterhin in seine Plattform für globale Beteiligungen zu investieren und diese weiter auszubauen, das Engagement für seine breit aufgestellte Basis aus Investoren zu stärken und sich mit diesen abzustimmen und die globalen Ressourcen und Kapazitäten von Blackstone zu nutzen.



Seit seiner Gründung im Jahr 2005 ist Marlin rasch gewachsen und hat sich zu einer führenden, weltweit tätigen Investmentfirma mit über 6,7 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Kapital entwickelt, wobei es mehr als 140 Transaktionen in sämtlichen Branchen aus seinen Haupttätigkeitsfeldern, wie Software, Technologie, Gesundheits-IT, technikbasierte Dienstleistungen und industrielle Technologie, abgeschlossen hat.



"Diese Beteiligung von Blackstone ist ein weiterer Beleg für den Wert des in seiner Kategorie besten Unternehmens, das wir hier aufgebaut haben, und für das echte Wertversprechen, das unser auf Beziehungen aufbauender Investitionsansatz gibt", sagte David McGovern, Gründer und CEO von Marlin. "Wir sind sehr gespannt darauf, Blackstone als strategischen Partner begrüßen zu dürfen, und wir freuen uns, deren Wissen und das ganze Spektrum ihrer verfügbaren Ressourcen nutzen zu dürfen, um weiterhin in unsere globale Plattform investieren zu können und diese so zu positionieren, dass sie auch langfristig erfolgreich ist."



"Der Investitionsansatz von Marlin konzentriert sich besonders auf die Zusammenarbeit mit den Management-Teams, damit das Geschäft unterstützt, der Betrieb verbessert und das Wachstum beschleunigt werden kann", sagte Scott Soussa, Leiter der Strategic Capital Group von BAAM. "Mit diesem Schwerpunkt auf der Schaffung eines langfristigen Werts in sämtlichen Unternehmen, an denen sich Marlin beteiligt, ist es gut aufgestellt, um weiter erfolgreich zu sein, und wir freuen uns darauf, als Partner dabei zu sein."



Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt.



Evercore fungierte als Finanzberater von Marlin Equity. Kirkland & Ellis LLP diente Marlin Equity als Rechtsberater und Simpson Thacher & Bartlett übernahm die Aufgabe als Rechtsberater für Blackstone.



Informationen zu Marlin Equity Partners



Marlin Equity Partners ist ein internationales Investmentunternehmen mit über 6,7 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Kapital. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von maßgeschneiderten Lösungen zur Befriedigung des Geschäfts- und Liquiditätsbedarfs von Muttergesellschaften, Aktionären und anderen Interessenvertretern. Marlin investiert in Unternehmen über zahlreiche Branchen hinweg, in denen seine Kapitalbasis, Branchenbeziehungen und sein dichtes Netz aus betrieblichen Ressourcen die Zukunftsaussichten von Unternehmen erheblich stärken und für eine Wertsteigerung sorgen. Seit seiner Gründung hat Marlin durch seine Fonds-Gruppe und seine verbundenen Unternehmen über 140 Akquisitionen erfolgreich durchgeführt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und verfügt über eine weitere Niederlassung in London. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.marlinequity.com.



Informationen zu Blackstone Alternative Asset Management



Blackstone Alternative Asset Management (BAAM®), die "Hedge Fund Solutions"-Plattform von Blackstone, ist der weltweit größte, nach eigenem Ermessen entscheidende Investor (Discretionary Investor) in Hedgefonds, der ein Anlagevermögen von rund 80 Milliarden US-Dollar verwaltet. BAAM verwaltet ein breit gefächertes Spektrum an Geschäftsbereichen, darunter ein Angebot für maßgeschneiderte Lösungen, eine Plattform für besondere Situationen, ein Geschäftsbereich für den Aufbau von Hedgefonds, eine Plattform für offene Investmentfonds und ein Geschäftsbereich für den Kauf von Beteiligungen an etablierten Vermögensverwaltern. In sämtlichen Geschäftsbereichen, in denen BAAM tätig ist, wählt das Unternehmen sorgfältig aus und arbeitet mit Fondsmanagern in einer ganzen Reihe von Anlageklassen und mit sehr verschiedenen Strategien zusammen, um für seine Investoren die passende Lösungen zu finden. Da es sich deutlich zu den Zielen seiner Klienten bekennt, ein striktes Due-Diligence-Verfahren einhält und Zugriff auf das globale Wissen von Blackstone hat, kann sich BAAM darum kümmern, attraktive, risikobereinigte Gewinne über ganze Marktzyklen hinweg zu generieren und gleichzeitig auch in einer angespannten Marktumgebung kein Kapital zu verlieren.



