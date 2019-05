Kobalt wird in Lithium-Ionen-Batterien verwendet. Platin und Palladium könnten in 2019 knapp am Markt werden Die Aussage von Johnson Matthey, dem weltweit größtem Platin- und Palldiumverarbeiter ließ aufhorchen: Er erwartet für das laufende Jahr ein Angebotsdefizit von 127.000 Unzen beim Platin. Der Grund liege einmal in einem erhöhten Bedarf der Automobilindustrie und zum anderen sei die Investmentnachfrage sehr hoch. Emissionsvorschriften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...