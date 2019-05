MÜNCHEN, Deutschland, May 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dolby Laboratories, Inc. (NYSE:DLB) und die Kinopolis Gruppe gaben heute die Eröffnung des ersten Dolby-Kinos in Deutschland im berühmten Mathäser Filmpalast in München bekannt. Filmfans können jetzt nach Eröffnung des lang erwarteten Standorts die allerbeste Filmvorführung im Herzen der Stadt genießen.



Dolby Cinema vereint Dolby Vision, Dolby Atmos und individuelles Design, um die perfekte Umgebung zu gestalten, um vollständig in die Geschichte eines Films einzutauchen. Dolby Vision wird durch ein duales 4K-Laser- und HDR- (High Dynamic Range) Vorführsystem präsentiert und zeichnet sich durch ein spektakuläres, besonders lebhaftes Bild aus. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen ist das Dolby Vision-Bild zweimal so hell, verfügt über ein 500-Mal besseres Kontrastverhältnis, das Schwarz ist schwärzer und es gibt eine unübertroffene Farbpalette. Modernster Dolby Atmos-Sound transportiert das Publikum in die Szene hinein und erfüllt das Kino mit einer Klanglandschaft, die sich um die Zuschauer herum und über den ganzen Raum verbreitet.

Dolby arbeitet mit jedem einzelnen Kino, um die perfekteste Dolby Cinema-Umgebung zu schaffen. Die atemberaubende Technologie wird mit ultimativem Luxus im ganzen Kino kombiniert, einschließlich 312 Sitzen und 15 Liegesesseln in der ersten Reihe am Mathäser-Standort.

Darüber hinaus wird das Dolby-Kino im Mathäser über seinen eigenen Eingang sowie einen Lounge-Bereich verfügen, wo Filmfans Erfrischungen und Getränke, die in der Lounge im VIP-Stil angeboten werden, genießen können.

"Wir wissen, dass die Eröffnung des ersten Dolby-Kinos an diesem Standort mit Kinopolis mit viel Spannung und Begeisterung erwartet wurde. Wir freuen uns sehr, Filmfans in München jetzt ein beispielloses Kinoerlebnis im Herzen der Stadt bieten zu können", sagte Doug Darrow, Senior Vice President der Cinema Business Group, Dolby Laboratories. "Diese Eröffnung ist ein weiterer Schritt in der Expansion der Dolby Cinema-Präsenz in Europa und bietet Kunden mehr Standorte und die Möglichkeit, den besten Sound, das beste Bild und die beste Umgebung für jedes Filmgenre zu genießen."

Dr. Gregory Theile von Kinopolis fügte hinzu: "Wir sind völlig begeistert, die ersten zu sein, die Dolby-Kino in Deutschland bieten. Das innovative Design, der beeindruckende Sound und das absolut beeindruckende Bild heben das Filmerlebnis auf ein völlig neues Niveau. Wir sind immer bestrebt, das beste und innovativste Kinoerlebnis für unsere Gäste zu bieten, und aus diesem Grund haben wir das Dolby Cinema-Konzept für unseren Flaggschiff-Standort in München gewählt."

Über Kinopolis

Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Lichtspielhaus-Tradition ist die Kinopolis Gruppe ein Familienunternehmen in der vierten Generation, das weithin als eines der größten und erfolgreichsten Kino-Unternehmen in Deutschland gilt. Kinopolis ist landesweit an 15 Standorten vertreten, einschließlich des Mathäser Filmpalasts - Deutschlands erfolgreichstes Kino. Kinopolis hat seinen Hauptsitz in Darmstadt und verpflichtet sich dazu, der Branche höchste Professionalität und modernste Technologie zu bringen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.kinopolis.de .

Über Dolby Laboratories

Dolby Laboratories , Dolby Atmos, Dolby Cinema , Dolby Voice und Dolby Audio - haben, revolutionieren Unterhaltung und Kommunikation im Kino, unterwegs, zu Hause und bei der Arbeit.

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Cinema, Dolby Dimension, Dolby Vision, Dolby Voice und das Doppel-D-Symbol gehören zu den eingetragenen und nicht-eingetragenen Marken von Dolby Laboratories, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Andere Markenzeichen bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

