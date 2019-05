Bielefeld (ots) - Der Prozess im Missbrauchsfall Lügde soll nach WESTFALEN-BLATT-Informationen am 27. Juni vor dem Landgericht Detmold beginnen. Die Kammer plant, anschließend jeden Donnerstag und Freitag zu verhandeln, sofern nicht wegen Urlaubs Termine ausfallen. Zunächst sind für die Verhandlung zwei Monate vorgesehen. Angeklagt sind bisher Andreas V. (56) aus Lügde und Heiko V. (49) aus Stade. Die Staatsanwaltschaft will aber in Kürze auch die Anklage gegen Mario S. (34) aus Steinheim fertigstellen. Er könnte dann ebenfalls am 27. Juni mit auf der Anklagebank sitzen.



