Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.B1C: Baidu am 17.5. -16,52%, Volumen 874% normaler Tage , PINS: Pinterest am 17.5. -13,48%, Volumen 149% normaler Tage , TL0: Tesla am 17.5. -7,58%, Volumen 188% normaler Tage , TKA: Telekom Austria am 17.5. 1,63%, Volumen 99% normaler Tage , VER: Verbund am 17.5. 1,72%, Volumen 85% normaler Tage , KTCG: Kapsch TrafficCom am 17.5. 4,06%, Volumen 405% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Kapsch TrafficCom KTCG 33.300 4.06% Verbund VER 47.240 1.72% Telekom Austria TKA 6.870 1.63% Tesla ...

