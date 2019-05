ProSiebenSat.1-Aktie mit kurzfristigem Potenzial

ProSiebenSat.1 (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770) muss weiterhin mit rückläufigen Werbeeinnahmen leben, allerdings sorgen die Investitionen in das digitale Geschäft für Chancen in der Zukunft. So nahmen Anleger die jüngsten Quartalsergebnisse des Medienkonzerns positiv auf. Zudem ist die ProSiebenSat.1-Aktie günstig bewertet. Auch aus Sicht der Point & Figure Charttechnik ist das MDAX-Papier derzeit kaufenswert.

Zusammenfassung:

- " Long ", im neuen kurzfristigen Aufwärtstrend (1) durch Kaufsignal (2) durch Überschreiten Doppel-Top bei 14,80 € im noch übergeordneten Abwärtstrend (3).

- Kursziel Min. 21,00 € (+40% Gewinn!)

