In der Kalenderwoche 20 vom 13. bis 17. Mai 2019 konkretisiert die VST Building Technologies AG ihre zuvor bereits angedeuteten Emissionspläne. Das österreichische Unternehmen wird eine 7,00%-Anleihe (ISIN DE000A2R1SR7) mit einem Volumen von bis zu 15 Millionen Euro begeben. Es ist die zweite Anleihe des Unternehmens, das damit u.a. seine in diesem Jahr auslaufende Erst-Anleihe refinanzieren wird. Die Zeichnung der neuen VST-Anleihe wird über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse möglich sein. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Österreich wird wie auch das Umtauschangebot an die Altgläubiger vom 27. Mai bis 6. Juni 2019 erfolgen.

Die Hörmann Industries GmbH ist ebenfalls derzeit am KMU-Anleihen-Markt aktiv und begibt eine weitere Unternehmensanleihe (WKN: A2TSCH), dieses Mal mit einem Volumen von bis zu 50 Millionen Euro. Seit dem 09. Mai läuft ein Umtauschangebot an Gläubiger des Hörmann-Bonds 2016/21, zwischen dem 22. Mai und 28. Mai 2019 folgt dann das öffentliche Zeichnungsnagebot für die neue Anleihe, die mindestens einen jährlichen Zinssatz von 4,5% haben wird. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche ausführlich mit dem Hörmann Industries-Finanzchef, Johann Schmid-Davis, gesprochen.

In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG besagte neue Anleihe der Hörmann Industries GmbH mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Auch die Unternehmensanleihe der Agri Resources S.A. (WKN A183JV) wird von den Düsseldorfer Analysten weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" bewertet.

