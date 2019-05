18.05.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Wiener Börse schloss diese Woche um 1,9% fester nachdem die Woche zuvor tiefrot geendet hatte. Auch international erholten sich die Börsen leicht. Aufatmen herrschte in Europa nach der Entscheidung von US Präsident Trump, Strafzölle auf europäische PKW und PKW-Teile um bis zu 6 Monate zu verschieben. Der Handelskonflikt der USA mit China eskaliert jedoch weiter vor dem geplanten Treffen der Staatschefs beim G20 Gipfel Ende Juni. China droht, per 1. Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...