Hamburg (ots) - Die Zeitschrift 'Stern Crime' aus dem Hamburger Verlag Gruner + Jahr plant eine neue Fernsehsendung über reale Verbrechen. Das berichtet das Hamburger Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de). Das Vorhaben soll gemeinsam mit der Produktionsfirma UFA realisiert werden. Die UFA gehört wie Gruner + Jahr zum Gütersloher Bertelsmann-Konzern.



Eine Verlagssprecherin bestätigte das Projekt auf 'new business'-Anfrage, hielt sich aber mit Einzelheiten zurück. Sie sagte: "Gemeinsam mit der UFA plant 'Stern Crime' eine Fernsehsendung." Weitere Informationen könne man erst zu gegebener Zeit mitteilen.



Auf welchem Fernsehsender das neue TV-Format laufen soll, teilte die Sprecherin nicht mit. Anzunehmen ist aber, dass es von der RTL-Gruppe ausgestrahlt wird (ebenfalls eine Bertelsmann-Tochter). 'Stern Crime' hatte bereits 2015 mit dem Sender RTL ein Kriminal-Reportage-Magazin im TV getestet, das Format wurde nach der Pilotfolge aber nicht fortgeführt.



Die zweimonatlich erscheinende True Crime-Zeitschrift verkauft zurzeit pro Ausgabe rund 80.000 Exemplare.



OTS: new business newsroom: http://www.presseportal.de/nr/20129 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_20129.rss2



Pressekontakt: new business Volker Scharninghausen Telefon: 0178-2319953 scharninghausen@new-business.de