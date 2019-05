Die Aktie des Ölgiganten musste in den letzten Wochen ordentlich Federn lassen. Schwächelnde Aktienmärkte, konsolidierende Ölpreise und nicht zuletzt nicht ganz so überzeugende Quartalszahlen kreierten eine schwierige Gemengelage. Aufgrund des Rücksetzers wurde zudem jede Menge charttechnisches Porzellan zerschlagen. Wir lassen einmal die fundamentale Seite außen vor und konzentrieren uns an dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...