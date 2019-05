sortiert im Schnelltest 8 Aktien kurz und bündig für Sie ein. Dieses Video enthält einen Ausschnitt aus der Sendung "Der Aktionärsbrief TV" vom 16.05.2019 im Rahmen des





++ Gelingt das Break bei Ströer?++ Aurubis weiterhin meiden?++ Zwiebelaugen bei Klöckner & Co.++ Evotec kann sich sehen lassen!++ Gegenwinde bei United Internet++ Cancom: Business as usual++ Aumann: So bitte nicht!++ Schaurige Zahlen von Leoni



Hier geht es zum Video:





https://youtu.be/ME5qIH4VrfM