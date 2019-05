Wer Lebensversicherungsverträge vorzeitig beenden will, kann seine Police an die Gesellschaft zurückgeben - oder sie deutlich lukrativer auf dem Zweitmarkt verkaufen. Ingo Wichelhaus ist Vorstand im Bundesverband für Lebensversicherungs-Zweitmärkte (BVZL). Er bricht in einem Interview mit dem BÖRSE-ONLINE-Schwesterblatt Euro am Sonntag (Ausgabe 18.

Den vollständigen Artikel lesen ...