EMT Madrid, einer der großen ÖPNV-Betreiber in der spanischen Hauptstadt, hat bei BYD die Lieferung von 15 E-Bussen in Auftrag gegeben. Es handelt sich um 12 Meter lange Exemplare, die ab Anfang des kommenden Jahres in Madrid ankommen sollen. Der nun abgeschlossene Liefervertrag ist der jüngste in einer Reihe von Großaufträgen für BYD aus ganz Spanien - etwa aus Barcelona, Badalona, Valencia und Badajoz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...