Fiat Chrysler Automobiles (WKN:A12CBU) hat bekannt gegeben, dass der bereinigte Betriebsgewinn im ersten Quartal um 29 % auf 1,07 Mrd. Euro (1,19 Mrd. US-Dollar) sank, was auf die Verlangsamung der Umsätze in Nordamerika und Europa zurückzuführen ist. FCA verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatz von 24,5 Mrd. Euro (27,3 Mrd. US-Dollar), was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem ersten Quartal 2018 entspricht. Die nackten Zahlen FCA meldet seine Finanzergebnisse in Euro. Stand 3. Mai, 1 Euro = ...

Den vollständigen Artikel lesen ...