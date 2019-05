Unterföhring (ots) - Premiere. Zum ersten Mal wird das "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"-Finale für blinde und sehbehinderte Fans live kommentiert. Damit kommt ProSieben der Aufforderung des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes nach, Audiodeskription (Bildbeschreibung) für das Programm anzubieten. Alle Informationen und Links finden Fans auf der neuen Internetseite: www.prosieben.de/AD. Die beiden professionellen Live-Audio-Beschreiberinnen Linda Stark und Alexandra Kloiber sprechen die Audiodeskription im Wechsel. Selbstverständlich wird das Finale - wie schon seit mehreren Jahren - für hörgeschädigte Fans live untertitelt.



Die Audiodeskription wird über eine App abrufbar sein.



Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=at.datamatix.pro7audio



Apple: https://itunes.apple.com/de/app/pro7-live-audio/id1461463531?mt=8



Produziert wird die Audiodeskription von AUDIO2.



