Wolfsburg (ots) - Tolle Neuigkeiten für alle Fans der Grün-Weißen: Linksverteidiger Jerome Roussillon hat seinen bis 2022 laufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2023verlängert. Wie Kapitän Josuha Guilavogui, der vor der Partie gegen Augsburg ebenfalls bis 2023 unterzeichnet hatte, bleibt den Wölfen somit ein weiterer Leistungsträger langfristig treu. "Jerome hat sich innerhalb kürzester Zeit an die Bundesliga gewöhnt und schon in seinem ersten Jahr seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung, insofern freuen wir uns umso mehr, dass wir langfristig mit ihm planen können", so VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.



"Die besten Chancen, mich weiterzuentwickeln"



"Ich bin hier von meinen Mitspielern, den Mitarbeitern und den Fans herzlich empfangen worden und habe mich deshalb gleich wohl gefühlt - auch auf dem Platz. Der VfL bietet mir die besten Chancen, mich weiterzuentwickeln und ich bin den Verantwortlichen sehr dankbar, dass sie mir so viel Vertrauen entgegenbringen. Wir sind auf einem guten Weg und ich werde mein Bestes geben, um mit der Mannschaft weiterhin erfolgreichen Fußball zu spielen", so Jerome Roussillon. Der 26-Jährige kam im Sommer 2018 vom HSC Montpellier in die Autostadt und fiel in seiner ersten Bundesliga-Saison vor allem durch seine Tempoläufe an der Außenbahn und seine präzisen Pässe auf. Der Spieler mit der Trikotnummer 15 erzielte in 28 Spielen für den VfL drei Tore selbst und bereitete sechs weitere Treffer vor.



