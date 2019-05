Bremen (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/nr/69441 -



Seit 2018 kooperiert OHB mit dem Ökumenischen Gymnasium in Bremen-Oberneuland. Die Schule bietet ein MINT-Profil an, das es den Schülern erlaubt, ab der Klasse 10 den Schwerpunkt Luft- und Raumfahrt zu belegen. OHB sieht darin eine Chance zur Nachwuchsförderung und unterstützt das Profil seit diesem Schuljahr regelmäßig mit Lehrkräften aus den eigenen Reihen. Am 7. Mai 2019 hat OHB im Rahmen der Kooperation einen besonderen Gast an die Schule gebracht: ESA-Astronaut Matthias Maurer hat den MINT-Schülern aus erster Hand von der Faszination Weltraum berichtet.



OTS: OHB SE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/69441 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_69441.rss2



Pressekontakt: Günther Hörbst Leiter Unternehmenskommunikation 0421/2020-9438 guenther.hoerbst@ohb.de