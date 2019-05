Paris (ots) -



Zum ersten Mal in der Geschichte der Filmfestspiele in Cannes haben dieses Jahr alle Frauen die Möglichkeit, über den roten Teppich zu schreiten. Als offizieller Make-up-Partner hat L'Oréal Paris den roten Teppich neu interpretiert und lädt alle Frauen in Cannes ein, stolz die WORTH IT STAIRS am renommierten Hotel Martinez Beach hinaufzuschreiten. Damit feiert die Kosmetikmarke noch bis zum 21. Mai die Zusammengehörigkeit und das Selbstwertgefühl der Frauen und ermöglicht jedem die ultimative Red Carpet-Erfahrung in Cannes, die bisher nur wenigen Privilegierten vorbehalten war.



Aber auch die Stars und Sternchen zeigen sich an der Côte d'Azur wie gewohnt in vollem Glanz. Am gestrigen Abend schritten die deutschen Markenbotschafterinnen Iris Berben und Lena Meyer-Landrut gemeinsam über den roten Teppich. Das deutsche Model und Top-Influencerin Stefanie Giesinger zeigte sich für L'Oréal Paris ebenfalls von ihrer schönsten Seite.



Aktuelles Bildmaterial vom Red Carpet in Cannes ist unter folgendem Link bereitgestellt: http://bit.ly/LOrealParis_Cannes2019



Das Material kann unter Angabe des Bildcredits "L'Oréal Paris" kostenlos redaktionell verwendet werden.



