Berlin (ots) - Der frühere Bundesaußenminister Joschka Fischer (Grüne) hat der regierenden großen Koalition ein katastrophales Zeugnis ausgestellt. "In Berlin regiert das Prinzip eingeschlafene Füße. Dieser Bundesregierung fehlt die emotionale visionäre Kraft, von der Europa immer auch lebt", sagte Fischer in einem Interview mit dem Tagesspiegel (Sonntag). "Deutschland blockiert sich selbst und damit auch Europa."



https://www.tagesspiegel.de/politik/joschka-fischer-im-interview-d eutschland-blockiert-sich-selbst-und-damit-europa/24357452.html



