Berlin (ots) - Der frühere Außenminister Joschka Fischer sieht in den neuen Grünen-Chefs Robert Habeck und Annalena Baerbock neue Rock'n'Roller in der Politik. "Beide Parteichefs sind echte Rock'n'Roller", sagte er in einem Interview dem "Tagesspiegel am Sonntag". Er selbst hatte sich einst als "letzten Live-Rock'n'Roller" der deutschen Politik bezeichnet. Auf die Frage, ob die Grünen auch Kanzler können, sagte er: "Ich werde jetzt keine Kanzlerdebatte lostreten. Annalena und Robert machen ihre Sache hervorragend."



https://www.tagesspiegel.de/politik/joschka-fischer-im-interview-d eutschland-blockiert-sich-selbst-und-damit-europa/24357452.html



