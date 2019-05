Berlin (ots) - Der frühere Außenminister Joschka Fischer (Grüne) hat der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer vorgeworfen, das europapolitische Erbe von Helmut Kohl zu verraten. "Offensichtlich hat die christdemokratische Union mit Europa und mit der deutsch-französischen Beziehung mittlerweile ein Problem. Ich werde wehmütig beim Gedanken an den großen Europäer Helmut Kohl", sagte Fischer in einem Interview mit dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe).



https://www.tagesspiegel.de/politik/joschka-fischer-im-interview-d eutschland-blockiert-sich-selbst-und-damit-europa/24357452.html



