Berlin (ots) - Die Entscheidung des VW-Konzerns, eine Batteriezellfertigung in Deutschland aufzubauen, wird bei den großen deutschen Zulieferern keine Nachahmer finden. "Für mich gibt es aus Kostengründen keinen nachvollziehbaren Grund, in Deutschland zu investieren", sagte Continental-Chef Elmar Degenhart dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe).



https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/zukunft-der-autoindustrie-c onti-will-nicht-in-zellfabrik-investieren/24358904.html



