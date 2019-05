Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wie nervös sind die "Backstreet Boys" nach 26 Jahren Welt-Karriere noch vor einem Auftritt in Las Vegas? Wer gibt backstage bei der erfolgreichsten Boyband der Welt den Ton an? Und wie viele unmoralische Angebote bekommen die Jungs noch heute auf ihren Konzertreisen? Für den ProSieben-Film "We Love: Backstreet Boys" (Dienstag, 21. Mai 2019, 20:15 Uhr) begleiten Annemarie Carpendale und Thore Schölermann Brian, Kevin, Nick, Howie und A.J. auf ihrer Comeback-Tour im Jahr 2019. Sie besuchen die fünf Jungs in Las Vegas und treffen sie exklusiv beim Start ihrer Welttournee in Lissabon. In Interviews erfahren sie allerhand Anekdoten, die Höhe- aber auch Tiefpunkte der Karriere der "Backstreet Boys". Big Love: Mit Deutschland verbindet die "Backstreet Boys" bis heute eine ganz besondere Liebe. Kevin Richardson: "Germany is very special to us. That's where it all started for us and we haven't forgotten that." Alle fünf stellen mit Begeisterung klar: "Germany! Wir kommen nach Hause!"



- Kevin Richardson hat als erster den "Durchbruch" in Deutschland geschafft. Er verpasste den ersten Deutschland-Auftritt in München, weil er auf dem Flug einen Blinddarmdurchbruch erlitt. Somit ist er der einzige "Backstreet Boy" von dem ein Teil für immer in Deutschland geblieben ist.



- Obwohl "Everybody (Backstreet's Back)" gefühlt ein #1-Hit ist, schafft er es nur in Rumänien, Ungarn und Spanien tatsächlich an die Spitze. Gegen "I'll Be Missing You", "Candle In The Wind" und "Men In Black" ist in den deutschen Singlecharts kein Kraut gewachsen.



- Die "Backstreet Boys" sind nebenberuflich Comicbuch-Helden. Nick Carter bringt 2000 gemeinsam mit Marvel-Legende Stan Lee das "Backstreet Boys"-Comic-Book "Backstreet Project" heraus.



Mehr Fakten finden Sie unter: http://presse.prosieben.de/welovebackstreetboys.



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 89 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel. +49 89 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2