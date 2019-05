Nach der Trump-Vola im DAX: Chartmarken KW21

Insgesamt konnte beim DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) ein Wochenplus von 1,5 Prozent erzielt werden. Dennoch war die vergangene Handelswoche die reinste Berg- und Talfahrt am Aktienmarkt. Man muss diese Wörter jedoch umkehren, da erst die Talfahrt begann und später der Anstieg erfolgte. Dieses Wochenreversal war schwer zu erkennen. Vor einer Woche sahen wir uns noch weiterem Abgabedruck ausgesetzt und inmitten einer Korrektur - wie in der Vorwochenanalyse beschrieben.

So startete der DAX auch und fiel direkt am Montag bis auf 11.844 Punkte und damit durch die gezeigte Unterstützung:

In diesem Bereich waren die Anleger jedoch nicht mehr bereit, weitere Verkäufe zu tätigen. Unter 11.900 Punkten fanden sich in der ersten Wochenhälfte immer wieder stützende Hände am Markt ein. Dabei wurde die ehemalige Unterstützung mehrfach von der Unterseite her getestet, bevor hier die Bullen letztlich siegten.

So konnte bereits am Mittwoch die runde Marke von 12.000 Punkten per Schlusskurs zurückerobert werden. Im Chartverlauf sieht dies wie folgt aus:

Damit setzte der DAX ein erstes Ausrufezeichen, die Korrektur womöglich zu beenden. Zwar ist der Monat Mai damit noch nicht im Gewinn, das Gesamtjahr hat jedoch wieder ein stattliches Polster von rund 16 Prozent angesammelt. Der Monatsüberblick zeigt die entsprechende Verteilung:

