Köln (ots) - Die beliebte Sängerin, Entertainerin und Influencerin Sarah Lombardi (26) wird in der neuen Staffel von "Das Supertalent" neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Jury sitzen. Gemeinsam werden sie das spektakulärste und außergewöhnlichste Unterhaltungstalent suchen. Die Castingshows werden vom 10. August bis zum 24. August 2019 im Metropol Theater in Bremen aufgezeichnet. RTL zeigt die 13. Staffel der Talentshowreihe ab September 2019.



Sarah Lombardi wurde 2011 - damals noch unter ihrem Mädchennamen Sarah Engels -Zweite bei "Deutschland sucht den Superstar", hinter Pietro Lombardi. Ihr von Dieter Bohlen produzierter Finalsong "Call My Name" kletterte gleich auf Platz 2 der deutschen Charts und Sarah wurde sogar für den Echo nominiert. Gemeinsam mit Pietro stand sie für mehrere Dokusoaps von RTL 2 vor der Kamera. 2016 nahm Sarah Lombardi bei "Let's Dance" teil und wurde Zweite. 2018 erschien Sarahs drittes Album "Zurück zu mir". 2019 entschied sie das Finale von "Dancing on Ice" (ProSieben) für sich.



Sarah Lombardi: "Ich bin sehr glücklich als Jurorin dabei sein zu dürfen. Ich freue mich wahnsinnig auf die vielen Talente, auf Bruce und vor allem darauf, wieder mit Dieter Bohlen zusammen zu arbeiten. Das Supertalent war die erste TV-Show, für die ich mich beworben habe. Damals habe ich es noch nicht ins TV geschafft und jetzt bin ich dort Jurorin. Wahnsinn!" Als Teilnehmerin diverser TV-Shows weiß ich sehr gut, wie es sich anfühlt, von einer Jury bewertet zu werden. Ich denke diese Erfahrung wird mir bei meiner neuen Aufgabe sehr helfen."



Dieter Bohlen: "Ich freue mich total auf Sarah. Sie ist eine mega Sängerin, hat bewiesen, dass sie super tanzen kann und selbst auf dem Eis ist sie die Königin. Wer kann besser beurteilen, wie man sich als Kandidat fühlt? Sie hat einfach alles, was eine emotionale, natürliche Jurorin mitbringen sollte. Natürlich hab ich auch mit Pietro gesprochen, der sich auch für Sarah freut. Ich bin sicher, dass sie toll in unser Team passt und wir drei viel Spaß miteinander haben werden. Nebenbei senkt sie auch den Altersschnitt in der Jury"



Letzte Chance sich für "Das Supertalent" zu bewerben:



Wer schon immer den Traum hatte, mit seinem außergewöhnlichen Talent ein Millionenpublikum zu begeistern, kann noch bei den letzten offenen Castings vorbeikommen und sein Talent zeigen oder sich unter https://www.ufa.de/casting/das-supertalent bewerben: Ob Einzeltalente oder Gruppenperformances, jung oder alt, Laien oder Profis, Mensch oder Tier: In dieser Show ist jeder willkommen - Hauptsache unterhaltsam. Der Gewinner kann sich über ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro freuen.



Die letzten offenen Castingtermine:



24.05.2019 + 25.05.2019 Köln - von 12.00 - 20.00 Uhr MMC Studio 35 / Coloneum Am Coloneum 1 50829 Köln



01.06.2019 Stuttgart von 12.00 -20.00 Uhr Park Inn by Radisson Hotel Hauptstätter Straße 147 70178 Stuttgart



Die TV Aufzeichnungen in Bremen



Zuschauer können bei den Aufzeichnungen der TV-Castings, die ab September bei RTL zu sehen sind, mit dabei sein:



Bremen, Metropol Theater: 10.-14.8., 16-19.8. und 22.- 24.8.2019 Zuschauer-Tickets gibt es ab sofort: https://www.ufa.de/ticketing/das-supertalent oder Buchungshotline: 0221 99551444 Weitere Informationen und Fotos: http://kommunikation.mediengruppe-rtl.de



