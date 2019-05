Wenn es um Tesla-Aktien geht, scheiden sich die Geister. Tesla hat große Freunde, große Feinde und welche dazwischen. Und gerade diese beobachten den Konzern von außen und bewerten ihn nach seinen Leistungen. So auch diese Analysten.Die starke Volatilität von Tesla hat nicht selten dazu geführt, dass sich immer mehr Investoren von der Aktie abwenden. Während es im vergangenen Jahr etwas aufwärts zu gehen schien, verlor der Titel in diesem Jahr wieder an Wert. Allein seit Jahresbeginn bewegte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...