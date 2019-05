Millionen-Patienten-Studie zeigt Lücken in der Einhaltung der Langzeittherapie bei verschiedenen Subpopulationen auf

Studie hilft Schlafspezialisten bei der Feststellung, welche Bevölkerungsgruppen im Allgemeinen mehr klinische Unterstützung benötigen

ResMed (NYSE: RMD; ASX: RMD) hat heute mehrere demografische und klinische Faktoren bekannt gegeben, die laut einer an der internationalen Konferenz ATS 2019 der American Thoracic Society vorgestellten Studie die Einhaltung der PAP-Therapie (positive airway pressure) beeinflussen.

Die Studie ergab signifikante Unterschiede in der Therapietreue während eines Jahres zwischen Menschen mit unterschiedlichem Alter und unterschiedlicher Krankheitsschwere:

Männer mit Schlafapnoe weisen eine um 8,5 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit auf, dass sie die PAP-Therapie einhalten, als Frauen.

Personen über 60 Jahre hielten sie um 7,3 Prozentpunkte mehr ein als die gesamte Studienkohorte (77,7 vs. 70,4 %).

Menschen mit nach Eigenangaben schwerer Schlafapnoe hielten bei der Einjahresmarke die Therapie zu 78 Prozent ein, was im Vergleich zu 70,5 Prozent bei jenen mit nach Eigenangaben mittelschwerer Schlafapnoe und 65,2 Prozent bei jenen mit leichter Schlafapnoe steht.

"Schlafspezialisten, Pneumologen und Hausärzte sollten diese Ergebnisse beachten und sicherstellen, dass ihre jüngeren, weiblichen und weniger schwer betroffenen Patienten die richtige Unterstützung haben, um die Therapie einzuhalten", sagte Adam Benjafield, Mitverfasser der Studie und Vorstand der Abteilung Medical Affairs bei ResMed. "Unabhängig davon, warum diese Lücken bestehen, wissen wir, dass dies der Fall ist, was die Notwendigkeit signalisiert, in engem Kontakt mit den Patienten in diesen Populationen zu bleiben."

Über die Studie

Die Studie, in der anonymisierte Daten von 1.063.870 US-amerikanischen PAP-Anwendern aus dem weltweit führenden Fernüberwachungsnetzwerk AirView von ResMed untersucht wurden, wurde von medXcloud durchgeführt, einer von ResMed zusammengestellten Gruppe von Meinungsbildnern im Gesundheitswesen. Die PAP-Anwender mussten zudem für das myAir-Tool zur Patienteneinbeziehung registriert sein.

"Insgesamt sehen wir in allen Untergruppen eine erfreulich hohe Langzeittherapietreue im Vergleich zu den meisten anderen chronischen medizinischen Therapien", sagte Benjafield. "Die Schlafapnoe ist eine chronische Krankheit ohne Heilung; daher ist es entscheidend, dass man der PAP-Therapie über Jahre hinweg treu bleibt, um Apnoen zu verhindern und guten Schlaf sowie gute allgemeine Gesundheit zu erhalten."

Über ResMed

ResMed (NYSE: RMD; ASX: RMD) leistet Pionierarbeit auf dem Gebiet innovativer Lösungen, die Menschen durch entsprechende Therapien Krankenhausaufenthalte ersparen und sie befähigen, ein gesünderes Leben zu führen und eine höhere Lebensqualität zu erzielen. Unsere über die Cloud vernetzten medizinischen Geräte verändern grundlegend die Versorgung von Menschen mit Schlafapnoe, COPD und anderen chronischen Erkrankungen. Unsere umfassenden außerklinischen Software-Plattformen unterstützen medizinische Fach- und Pflegekräfte, die Menschen dabei helfen, in ihrem eigenen Zuhause oder in ihrer gewählten Pflegeumgebung gesund zu bleiben. Durch die Bereitstellung einer besseren Versorgung steigern wir die Lebensqualität, mindern die Auswirkungen von chronischen Erkrankungen und reduzieren die Kosten für Verbraucher und Gesundheitssysteme in mehr als 120 Ländern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie ResMed.com und folgen Sie @ResMed.

