FinTech Group und Morgan Stanley setzen ihre strategische ETP Partnerschaft bis mindestens 2022 fort DGAP-News: FinTech Group AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung FinTech Group und Morgan Stanley setzen ihre strategische ETP Partnerschaft bis mindestens 2022 fort 20.05.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News / Frankfurt am Main, 20. Mai 2019 FinTech Group und Morgan Stanley setzen ihre strategische ETP Partnerschaft bis mindestens 2022 fort - Morgan Stanley wird ab Oktober 2019 flatex Gold Partner - Ca. 3 Mio. abgewickelte Transaktionen in Morgan Stanley Produkten seit 2016 - Über 125.000 Morgan Stanley Produkte auf flatex Plattform Frankfurt am Main - Die flatex Bank, eine 100% Tochtergesellschaft der FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG 111) und Morgan Stanley (Gesellschafter der FinTech Group AG) werden ihre seit 2016 bestehende erfolgreiche Partnerschaft im Bereich der Hebelprodukte und Zertifikate (ETPs) bis 2022 fortsetzen. Dabei wird Morgan Stanley ab Oktober 2019 ETP Gold Partner bei flatex. Insgesamt wurden seit Begründung der Partnerschaft im Sommer 2016 annährend 3 Millionen Transaktionen in Morgan Stanley Produkte getätigt. Heute ermöglicht die flatex Bank ihren mehr als 300.000 Kunden Zugang zu über 125.000 Morgan Stanley Produkten, die kostenlos gehandelt werden können. Durch die Partnerschaft mit flatex hat sich Morgan Stanley zu einem der Marktführer in Deutschland für ETPs etabliert. Dabei war neben der sehr hohen Produktqualität insbesondere der Zugang zu den tradingaktiven flatex Kunden ein wesentlicher Grund für den Erfolg. "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere strategische Zusammenarbeit mit Morgan Stanley fortführen. In weniger als drei Jahren haben wir gemeinsam mit unserem Gesellschafter Morgan Stanley das marktführende Angebot an Hebelprodukten und Zertifikaten (ETPs) in Deutschland aufgebaut.", sagt Frank Niehage, CEO der FinTech Group AG. "Diese erfolgreiche Partnerschaft gilt es jetzt in bewährter Qualität fortzuführen, um unseren Kunden auch weiterhin ein best-in-class Produktangebot zu garantieren." Kontakt: Bjoern Lippe Investor Relations Tel. +49 (0) 69 450001 0 bjoern.lippe@fintechgroup.com FinTech Group AG Rotfeder-Ring 7 D-60327 Frankfurt/Main Über die FinTech Group AG Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt mit flatex eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den über 300.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von rund 12,5 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr. Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist die FinTech Group damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. Disclaimer Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie ,erwarten', ,wollen', ,antizipieren', ,beabsichtigen', ,planen', ,glauben', ,anstreben', ,einschätzen', ,werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der FinTech Group AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die FinTech Group AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. 20.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FinTech Group AG Rotfeder-Ring 7 60327 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 450001 0 E-Mail: ir@fintechgroup.com Internet: www.fintechgroup.com ISIN: DE000FTG1111, DE0005249601 WKN: FTG111 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 813189 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 813189 20.05.2019 ISIN DE000FTG1111 DE0005249601 AXC0028 2019-05-20/07:00