Es ist der drittgrößte russische Konzern für Öl und Gas, wird seit über 30 Jahren vom gleichen Chef geführt (der ein Freund Putins ist) und gehört zu 70 % russischen Oligarchen aller Art, angeblich auch Putin (oder seiner Familie), ist ferner der reichste Konzern dieser Art, gemessen an seiner Barliquidität. Niemand weiss so recht, was der Chef Vladimir Bogdanow mit 3 Mrd. Euro (umgerechnet) vorhat. Es ist gleichzeitig die billigste Ölaktie der Welt mit einem KGV von 2 (!), verfügt über umfangreiche Bohrrechte und was macht man daraus? Diese ungewöhnliche Möglichkeit ist zweifellos eine Herausforderung in Moskau. Dennoch lohnt sich ein näherer Blick. Die Actien-Börse wird in dieser Woche dies erklären. Sollten Sie kein Abonnent sein, lesen Sie unsere Briefe auch gerne über unseren Partner unter www.Boersenkiosk.de.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info