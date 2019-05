The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DD5AJ07 DZ BANK CLN E.9692 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJ15 DZ BANK CLN E.9693 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJ23 DZ BANK CLN E.9694 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJ31 DZ BANK CLN E.9695 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8189 LDSBK.SAAR IHS S.818 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013421369 CR.MUT.ARKEA 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US00914AAB89 AIR LEASE 19/26 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US02005NBH26 ALLY FINANC. 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US025816CE78 AMER.EXPRESS 19/22 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US025816CF44 AMER.EXPRESS 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US25470DBF50 DISCOVERY C. 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US25470DBG34 DISCOVERY C. 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA USU26054KJ18 DOW CHEM. 19/24 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU26054KK80 DOW CHEM. 19/49 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU26054KL63 DOW CHEM. 19/26 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1843436731 SUMMER BIDCO 19/25 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1991190361 CESKE DRAHY 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1995716211 SAMPO 19/49 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1999902502 EMERSON EL. 19/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2000650858 ASIAN DEV. BK 19/25 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS2001183164 VESTEDA FIN. 19/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2001192314 EBRD 19/20 MTN BD02 BON TRY N

CA 2QU XFRA DE000A2BPNB1 ONOFF AG NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA AVG XFRA US05352A1007 AVANTOR INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N