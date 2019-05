FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CV7 XFRA IT0005010423 CERVED GROUP S.P.A.

HDB XFRA IT0003261697 AZIMUT HLDG S.P.A.

QSV XFRA FR0010908533 EDENRED EO 2

4BV XFRA FR0006174348 BUREAU VERITAS SA EO -,12

NGP XFRA FR0004154060 NETGEM S.A.

HLBN XFRA CH0012214059 LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2

PJ2 XFRA CA74342Q1046 PROMETIC LIFE SCIENCES

EBO XFRA AT0000652011 ERSTE GROUP BNK INH. O.N.

19V XFRA CH0311864901 VAT GROUP AG SF -,10

ENV XFRA IT0005176406 ENAV S.P.A. EO 1

UBUN XFRA IE00BMP3HJ57 UBS I.ETF-MSCI EMU CYC.AD

UBUP XFRA IE00BMP3HL79 UBS I.ETF-MSCI EMU DEF.AD