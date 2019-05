FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.05.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 21.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.05.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AEND XFRA NL0000303709 AEGON NV (DEMAT.) EO-12

3PX XFRA MHY622671029 NAVIOS MARITIME PARTNERS

SXYA XFRA BMG8086V1467 SHENZHEN INTL HLDGS NEW

TZB3 XFRA SE0011115971 TETHYS OIL AB AK SK-,0417