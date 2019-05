FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - RUHIG ERWARTET - Nach der letztlich starken Vorwoche dürften es die Anleger zunächst ruhig angehen lassen: Der Broker IG taxierte den Dax am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn praktisch unverändert auf 12 240 Punkte. Im Hin und her im Handelsstreit war der deutsche Leitindex am vergangenen Montag zunächst bis auf 11 844 Punkte abgesackt, dann jedoch im Wochenverlauf bis auf 12 310 Punkte geklettert. Letztlich erzielte er ein Wochenplus von rund anderthalb Prozent.

USA: - VERLUSTE IM SPÄTEN HANDEL - Nach drei Gewinntagen in Folge sind die US-Aktienmärkten mit Verlusten ins Wochenende gegangen. Der Dow Jones Industrial notierte am Freitag über weite Strecken moderat im Plus, fiel im späten Handel jedoch ab und schloss mit einem Minus von 0,38 Prozent bei 25 764,00 Punkten. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 0,7 Prozent. Der breit gefasste S&P 500 sank am Freitag um 0,58 Prozent auf 2859,53 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,01 Prozent auf 7503,68 Punkte.

ASIEN: - GEMISCHT - In Fernost tendieren die Börsen zur Stunde uneinheitlich. Japans Nikkei 225 liegt zur Stunde 0,39 Prozent höher bei 31 332,02 Punkten. Hongkongs Hang Seng verliert 0,45 Prozent auf 27 822,02 Punkte. Chinas CSI 300 gibt 0,92 Prozent auf 3615,18 Punkte nach.

DAX 12.238,94 -0,58%

XDAX 12.208,14 -0,64%

EuroSTOXX 50 3.425,64 -0,38%

Stoxx50 3.138,79 -0,25%

DJIA 25.764,00 -0,38%

S&P 500 2.859,53 -0,58%

NASDAQ 100 7.503,68 -1,01%

Bund-Future 166,96 -0,08%

Euro/USD 1,1151 -0,05%

USD/Yen 110,17 0,09%

Euro/Yen 122,86 0,05%

Brent 73,15 +0,94 USD

WTI 63,55 +0,79 USD

